Laure Boulleau va se concentrer sur ses activités médiatiques (LP)

Depuis la fin de sa carrière à l’été 2018, Laure Boulleau était la coordinatrice sportive de la section féminine du PSG. En parallèle, elle était sur le plateau du Canal Football Club pratiquement chaque dimanche et réalisait aussi des petites pastilles pour la chaîne youtube du PSG. Mais ce lundi soir, le Parisien nous rapporte que l’ancienne latérale gauche a décidé de stopper toutes ses activités de dirigeante afin de se consacrer uniquement ses activités médiatiques. Le quotidien francilien indique enfin que le PSG est toujours à la recherche d’un manager général afin de remplacer Bruno Cheyrou, qui a quitté le club pour rejoindre Lyon. L’intérim est pour l’instant assuré par Grégory Durand et Angelo Castellazzi même si Leonardo a le dernier mot sur les différents dossiers. Un temps annoncé comme possible remplaçante de Cheyrou, Laure Boulleau ne briguera donc pas cette place.