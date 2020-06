Laurina Fazer et Alice Pinguet signent professionnelles au PSG

Après le feuilleton Tanguy Kouassi, et la telenovela Adil Aouchiche en cours, les signatures des premiers contrats professionnels au PSG sont très observés. Le club francilien annonce la signature du premier contrat professionnel de deux jeunes joueuses sacrées championnes de France avec l’équipe U19 : Laurina Fazer (16 ans) et Alice Pinguet (17 ans). La milieu de terrain Laurina Fazer est désormais liée jusqu’au 30 juin 2023. La gardienne de but Alice Pinguet a signé deux ans.