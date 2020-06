Le Barça en pole pour Pjanic, le PSG toujours présent (Sport)

Depuis plusieurs semaines, la presse européenne évoque un duel entre le PSG et le FC Barcelone pour le milieu de terrain de la Juventus Turin, Miralem Pjanic. Ce jeudi, Sport fait un nouveau point sur ce dossier. Le quotidien sportif catalan explique que le FC Barcelone est en pôle position et que le PSG le sait. Mais au vu de ses finances, les Catalans ont du mal à boucler ce dossier, sachant qu’ils souhaitent également recruter Lautaro Martinez (115 millions d’euros). Le dossier s’allonge donc et cela pourrait profiter au PSG affirme Sport. Le club de la capitale a signalé à la Juventus et au clan Pjanic qu’il sera prêt à dégainer si jamais cela devait capoter avec Barcelone.