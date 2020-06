Le Barça pourrait proposer un échange Ndombele-Coutinho ou Semedo (The Independant)

C’est le nom qui revient avec insistance dans les rumeurs mercato autour du PSG ces dernières heures. En difficulté avec José Mourinho à Tottenham, Tanguy Ndombele pourrait quitter le club londonien cet été. Deux pistes se détacheraient pour lui, le PSG et le FC Barcelone. Et selon les informations de The Independant, le Barça, qui n’a pas la marge financière suffisante pour s’offrir l’international français, pourrait proposer un troc aux dirigeants de Tottenham, une technique qu’affectionnent les Catalans ces derniers mois. Et dans ce deal, Barcelone pourrait proposer Philippe Coutinho, qui revient d’un prêt peu concluant au Bayern Munich. Autre nom évoqué pour réaliser cet échange, Nelson Semedo.