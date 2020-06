Le Bayern envisage de vendre Alaba, le PSG intéressé (Telegraph)

Cet été, le PSG va devoir se renforcer en défense après les départs de Thiago Silva, Tanguy Kouassi, Layvin Kurzawa et Thomas Meunier. Dans cette optique, Sky Allemagne indiquait il y a quelques jours que les Rouge & Bleu s’étaient rapprochés des proches de David Alaba pour évoquer une possible arrivée de l’international autrichien dans la capitale française. Ce mercredi c’est au tour du britannique Telegraph d’évoquer ce dossier. Selon le média anglais, le FC Bayern Munich envisagerait de vendre le latéral gauche (27 ans) – récemment replacé avec succès dans l’axe – pour ne pas le perdre libre à l’été 2021. En effet, David Alaba a un contrat jusqu’en juin 2021 et discute depuis plus d’un an d’une prolongation sans avancées notables. Le PSG et des clubs anglais, qui n’ont pas filtré, s’intéresseraient à David Alaba conclut The Telegraph sur le thème.