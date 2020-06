Le calendrier des matches amicaux se précise (RMC Sport)

De retour à l’entraînement depuis maintenant une semaine, les joueurs du PSG devraient avoir trois matches amicaux dans le courant du mois de juillet afin de bien préparer les dernières échéances de la saison 2019-2020 avec les finales de coupes nationales (24 et 31 juillet) et le Final 8 de la Ligue des Champions (12 au 23 août). Et comme le rapporte Loïc Tanzi – journaliste RMC Sport – outre le match contre Le Havre le 12 juillet, le PSG devrait recevoir au Parc des Princes, le 17 juillet prochain, Shamrock Rovers (D1 Irlandaise) et le Celtic Glasgow le 22 juillet. “Contactés, les deux clubs ont confirmé des discussions pour ces deux rencontres face à Paris“, conclut Tanzi.