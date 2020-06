Le Celtic devrait bien affronter le PSG, la date du match pourrait être dévoilé d’ici lundi (presse écossaise)

Afin d’arriver dans les meilleures conditions pour les finales de coupes nationales et le Final 8 de la Ligue des Champions, le PSG compte jouer plusieurs matches amicaux. Le premier est quasiment acté, le PSG devrait se déplacer au Havre le 12 juillet. Ensuite, deux matches contre des équipes étrangères – Anderlecht et le Celtic Glasgow – doivent avoir lieu. Et selon les informations de la presse écossaise, le Scottish Sun et le Daily Record, le club de Glasgow doit se rendre en France en juillet afin d’y effectuer une tournée de pré-saison. Dans cette optique, le Celtic devrait affronter le PSG à Paris (très certainement au Parc des Princes) à la mi-juillet. Le Scottish Sun conclut en indiquant que les discussions entre les deux clubs ont bien avancé ces dernières heures et que l’officialisation pourrait intervenir d’ici 48 heures.