Le Celtic et Anderlecht contactés pour des matches amicaux (L’E)

Afin de préparer au mieux les deux finales de coupes nationales et le Final 8 de la Ligue des Champions, le PSG cherche a disputer un maximum de matches amicaux. De retour à l’entraînement ce lundi, les joueurs parisiens devraient disputer un match amical contre l’équipe U19 le 7 juillet prochain puis possiblement une rencontre contre Le Havre (L2) le 11 ou 12 juillet. Mais comme le rapporte l’Equipe, le PSG ne compte pas s’arrêter-là et souhaite organiser encore deux matches . Dans cette optique, les Rouge & Bleu auraient contacté le Celtic et Anderlecht. Une réponse devrait être connue dans les prochains jours.