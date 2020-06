Le dossier Kouassi ravive les tensions entre le PSG et le Bayern

Alors qu’il a joué 13 matches avec l’équipe fanion et qu’il était proche de signer son premier contrat professionnel avec le PSG, Tanguy Kouassi aurait finalement choisi de le faire au Bayern Munich. Un dossier qui a ravivé les tensions entre les deux clubs rapporte RMC Sport. “L’arrivée du défenseur central est considérée comme une victoire et une énorme satisfaction, au-delà de la qualité du joueur. En interne, au PSG, on décrit un Leonardo comme étant “agacé par cette situation”, mais prêt à “riposter”, assure le média sportif qui cite une source interne au club parisien. “Nous n’avons pas aimé apprendre, au moment de l’annonce du départ de Tanguy (Kouassi), que le joueur allait au Bayern. Il aurait été apprécié que le Bayern nous contacte pour nous dire qu’ils négociaient avec notre joueur“, poursuit cette source.

Les dessous du dossier Kouassi pourraient ainsi aider le PSG dans un autre dossier qui lie les deux clubs, celui de Lucas Hernandez indique RMC Sport. Depuis quelques jours, les deux clans sont entrés en négociations pour un possible transfert de l’international français. “Les conseillers du Français avancent également avec la direction parisienne sur un transfert cet été.” Inflexible sur le prix qu’il demande (80 millions d’euros), Leonardo pourrait faire changer d’avis le club bavarois en brandissant “la menace d’attaques vis-à-vis du centre de formation allemand. […]La direction sportive française peut entrer en contact, très tôt, avec les meilleurs éléments de l’académie bavaroise pour venir perturber des négociations de premier contrat professionnel“, conclut le média sportif.