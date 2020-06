Le FC Porto met en vente quatre joueurs, dont Telles (A Bola)

Cet été, le FC Porto va devoir dégraisser. En effet, le club portugais doit éponger une dette de 70 millions d’euros pour ne pas avoir de problème vis-à-vis du fair-play financier. Dans cette optique, Porto a décidé de mettre en vente quatre joueurs selon les informations d‘A Bola. Les joueurs concernés ? Danilo, Diogo Leite, Fabio Silva et Alex Telles. Le dernier cité serait dans le viseur du PSG depuis plusieurs semaines et son prix oscillerait entre 25 et 30 millions d’euros. Sachant que le FC Porto est vendeur, les dirigeants parisiens, Leonardo en tête, pourraient donc voir ce dossier se décanter en leur faveur dans quelques semaines. Affaire à suivre…