Le Final 8 de Champions League féminine au Pays basque du 21 au 30 août

On sait avec le média espagnol AS comment devrait se goupiller le Final 8 de la Champions League chez les hommes (voir ici) du côté de Lisbonne, Marca rapporte lui le plan de l’UEFA pour l’UWCL. Le Pays basque espagnol et plus précisément San Sebastian (Anoeta) et Bilbao (San Mamés) doivent accueillir le Final 8 des féminines du 21 au 30 août. Chacun des stades recevra trois matches des quarts et demi-finales, à priori à huis clos. Mais cela pourrait évoluer en fonction de la situation sanitaire. Le lieu de la finale (Anoeta ou San Mamés) n’est lui pas connu. Dans le détail les quarts (dont le PSG/Arsenal) se joueraient les 21 et 22 août à 18 heures et 21 heures. Les demi-finales seront programmées le 26 août. Et la finale quatre jours plus tard donc, le 30 août. Tout cela devant être validé dans une semaine par le Comité exécutif de l’UEFA.

Pour rappel, dans le cadre des quarts de finale de la Women’s Champions League, Lyon, tenant du titre, doit affronter le Bayern, l’Atlético de Madrid doit se frotter à Barcelone, Glasgow doit tenter de créer la surprise contre Wolfsburg, et le PSG a pour adversaire Arsenal.