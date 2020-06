Le Graët confirme les dates des deux finales de coupes nationales

Ce vendredi après-midi, les instances du football français (la FFF et LFP) rendaient leurs décisions concernant le calendrier de la saison 2020-2021 et confirmaient les dates des deux finales de coupes, qui avaient été reportées en raison de la crise sanitaire. Lors d’une assemblée fédérale, le président de la FFF – Noël Le Graët – a confirmé les dates des deux finales. Et comme annoncé depuis plusieurs jours, le PSG affrontera l’AS Saint-Etienne le vendredi 24 juillet au Stade de France. Pour la finale de la Coupe de la Ligue entre l’OL et le PSG, elle se tiendra le vendredi 31 juillet (20h45), soit deux semaines avant le début du Final 8 de Ligue des champions à Lisbonne (du 12 au 23 août).

“La finale de la Coupe de France aura lieu le 24 et la finale de la Coupe de la Ligue, le 31. Pour l’instant, on est à 5.000 spectateurs (jauge maximale autorisée par le gouvernement français). on fera peut-être une demande pour essayer d’obtenir plus, a déclaré le patron de la FFF, dans des propos rapportés par L’Equipe. Cinq mille personnes au Stade de France, c’est vrai que c’est un peu court. J’aimerais bien qu’on puisse monter à 30 %, mais je n’en ferai pas une crise si on ne l’obtient pas.”