Le groupe estime que le PSG possède d’immenses atouts pour remporter la Ligue des champions (LP)

Ce lundi soir, le Parisien a fait un point sur les deux mois de confinement des joueurs du PSG, qui ont hâte de se retrouver le 22 juin au Camp des Loges. “Les rires, les moqueries, l’ambiance potache leur manquent terriblement ainsi que leur sport évidemment et avant tout. En attendant, ils ont réussi à continuer à former une équipe à distance et pendant le confinement“, indique le quotidien francilien. En ce qui concerne la baisse des salaires “sur le groupe WhatsApp des joueurs, la baisse provisoire des salaires ne pose pas de problèmes particuliers. Les coéquipiers de Marco Verratti ont bien conscience que l’instant vécu est unique et que les pertes du club s’annoncent pharaoniques” même si le terrain d’entente entre la direction et les joueurs a du mal à se former.

Le quotidien régional explique tout de même que plusieurs joueurs ont mal vécu ce confinement, à l’image d’Angel Di Maria. “Les remontées auprès du médecin du club font état de nombreux troubles du sommeil au sein de l’effectif voire, plus grave, d’angoisses ou de déprime passagère“. Le Parisien conclut en expliquant que dans le groupe on a la conviction que “cette équipe possède d’immenses atouts pour remporter la Ligue des champions 2020.“