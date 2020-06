Le Guen : “Affronter le PSG ne se refuse pas et on s’adaptera”

Afin de préparer les finales de coupes nationales et le Final 8 de la Ligue des Champions, le PSG compte jouer au moins quatre matches amicaux. Après son équipe U19 (possiblement le 9 juillet), les Rouge & Bleu devraient affronter Le Havre. Paul Le Guen, entraîneur du club de Ligue 2, a expliqué que son équipe n’avait pas d’exigence pour la date de cette rencontre.

“C’est en discussion mais rien n’est encore confirmé. Ils peuvent nous proposer le samedi, le dimanche, le lundi, à midi ou bien le soir, peu importe. L’expression ‘se mettre à disposition’ est peut-être un peu exagérée, mais dans cette situation précise, c’est le cas. Affronter le PSG ne se refuse pas et on s’adaptera“, assure l’ancien joueur et entraîneur du PSG dans une entrevue accordée au Le courrier Cauchois.