Le Havre annonce le départ de Dina Ebimbe

Prêté pour deux ans au Havre l’été dernier, le milieu de terrain du PSG – Eric Junior Dina-Ebimbe – a réalisé une première saison prometteuse chez les professionnels (25 matches pour 3 buts et 1 passe décisive). Cependant, le milieu de terrain de 19 ans ne disputera sa deuxième saison de prêt au HAC, qui n’a pas réussi à accéder en Ligue 1 pour la saison 2020-2021. Le club de Ligue 2 a annoncé le départ du natif de Stains sur son site internet. “Le HAC lui souhaite un bel avenir et toute la réussite possible !” Dina-Ebimbe – sous contrat avec le PSG jusqu’en 2023 – effectuera son retour dans l’effectif des Rouge et Bleu. En février dernier, l’international U20 français avait notamment déclaré que son objectif était de revenir avec l’équipe première du PSG “en étant un joueur aguerri.”

Statistiques 2019-2020 de Eric Junior Dina-Ebimbe (Le Havre) *

Ligue 2 : 25 matches disputés (1.880 minutes) – 1 but et 3 passes décisives

Source : ligue2.fr