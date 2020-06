Le match amical face au Havre fixé au 12 juillet (L’Equipe)

Pour se préparer à disputer les finales de coupes nationales (les vendredi 24 et 31 juillet) et le Final 8 de Ligue des champions (du 12 au 23 août), le PSG organisera quelques matches amicaux lors du mois de juillet. Et comme annoncé depuis plusieurs jours, la rencontre amicale face au Havre (Ligue 2) aura bien lieu. Elle se tiendra le dimanche 12 juillet à 19h au Stade Océane, comme le rapporte lequipe.fr, selon “une source proche du club normand.” Alors qu’un match face aux U19 du PSG était également au programme pour le 9 juillet, le quotidien sportif précise que “selon les informations remontant du Camp des Loges, cette rencontre aurait du plomb dans l’aile.”

Pour l’organisation des autres matches amicaux, le Celtic Glasgow (Écosse) et Anderlecht (Belgique) avaient été cités comme potentiels adversaires du PSG. Concernant le club écossais, si “aucun accord n’aboutit, les Parisiens pourraient rencontrer le rival, les Rangers”, conclut L’Equipe.