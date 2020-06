Le match des légendes, pour les 50 ans du PSG, est reporté

C’était inévitable, avec la crise sanitaire (qui ne permet pas de savoir quand le public reviendra dans les stades) et la transformation des calendriers (Champions League, coupes et reprise de la Ligue 1 en août), le match des légendes, prévu initialement pour le 29 août au Parc des Princes afin de célébrer les 50 ans du club, est reporté. Ce que confirme leparisien.fr ce matin. La rencontre exceptionnelle devait réunir les anciens du PSG et l’équipe actuelle dans une grande communion avec les supporters. “Une fois qu’on connaîtra tous les éléments, on ciblera la meilleure date possible au cœur de la prochaine saison qui sera, de toute façon marquée dans son ensemble par l’anniversaire des 50 ans”, indique le club francilien. Le rendez-vous n’est heureusement que reporté, pas annulé. Pour le plus grand bonheur de la famille PSG.