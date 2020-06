Le message de remerciement de Mbappé à Kurzawa

Ce lundi, les joueurs du PSG ont repris le chemin de l’entraînement. Contrairement à Edinson Cavani et Thomas Meunier, Layvin Kurzawa était bien présent au Camp des Loges, alors qu’il arrive en fin de contrat le 30 juin. Le latéral gauche a accepté de prolonger son contrat de deux mois pour finir la Ligue des Champions et il pourrait même voir son bail s’étendre de quatre nouvelles années. Sur son compte twitter, Kurzawa a posté une photo de lui de retour au centre oredoo. Un post auquel a répondu son coéquipier – Kylian Mbappé – avec le message suivant “t’es un vrai” avec les émoticônes cœur et prière. Un message caché de la part du numéro 7 parisien pour tacler ses anciens coéquipiers qui n’ont pas voulu poursuivre l’aventure pendant deux mois ? En tout cas, Layvin Kurzawa a répondu “juste heureux d’être retour à la maison“. Un signe pour son avenir ? réponse dans les prochains jours (semaines).