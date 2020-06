Le message énigmatique de Meunier sur les réseaux sociaux

Thomas Meunier arrive en fin de contrat le 30 juin avec le PSG. Dans son interview accordée au JDD, Leonardo – directeur sportif parisien – expliquait que le latéral belge ne prolongerait pas son contrat, mais qu’il travaillait pour qu’il puisse rester au PSG jusqu’à la fin de la Ligue des Champions. En parallèle, on annonce Meunier proche de rejoindre le Borussia Dortmund (une annonce officielle est même attendue avant la fin du mois). Mais ce mercredi soir, le Belge a posté un message énigmatique sur ses réseaux sociaux. Il a posté une photo de lui avec le maillot du PSG et le mot “PARISIAN” avec son hashtag habituel “#TOTOUTARD” et le “ICICESTPARIS”. Un message sur son avenir ? Réponse dans les prochains jours.