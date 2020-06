Le Mundo Deportivo re-re-recommence avec Neymar

Le dossier Neymar revient en boucle dans la presse catalane depuis le départ pour Paris du joueur brésilien en 2017. Aujourd’hui encore, le Mundo Deportivo parle d’un Neymar désireux de “corriger son erreur” et de retrouver du “bonheur” à Barcelone. Le journal catalan met des mots dans la bouche du Brésilien à l’attention de ses partenaires : “Je veux aller au Barça et rien d’autre” (“Quiero ir al Barça sí o sí”). Le Mundo Deportivo parle d’un Neymar plus “optimiste” que l’été dernier quant à la réalisation du transfert parce qu’après trois années passées au PSG, il a un prix en vertu d’un règlement de la FIFA (164M€). Un prix oui, mais que personne ne peut payer… Sauf que le journal catalan se demande si Paris ne va pas avoir de problèmes financiers importants qui le forceraient à vendre Neymar pour conserver Kylian Mbappé. Toujours selon MD, Neymar penserait à bien finir la saison, à potentiellement gagner la Ligue des champions avec le PSG pour que Nasser al-Khelaïfi lui permette de signer au Barça… pour service rendu. Impayable Mundo Deportivo.