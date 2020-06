Le premier match amical du PSG pourrait avoir lieu le 7 juillet contre les U19 (RMC Sport)

Afin de préparer les finales de Coupes nationales et le final de la Ligue des Champions, le PSG doit reprendre le chemin de l’entraînement le 22 juin. Dans son édition du jour, le Parisien a expliqué que les dirigeants parisiens aimeraient participer à huit matches amicaux afin d’arriver prêt au mois d’août pour son quart de finale de C1. Et selon les informations de RMC Sport, le premier match amical pourrait être une opposition face à l’équipe U19 du club le 7 juillet au Camp des Loges. Le média sportif explique qu’ensuite le PSG devrait enchaîner avec plusieurs matches face des équipes européennes et possiblement participer au tournoi que souhaite organiser Jean-Michel Aulas au Groupama Stadium.