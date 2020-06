Le PSG propose quatre ans de contrat à Kurzawa, il demande de doubler son salaire (FF)

En fin de contrat avec le PSG, on imaginait Layvin Kurzawa (27 ans) prolonger éventuellement de deux mois son bail de cinq ans afin de finir la saison à rallonge. Les discussions en cours portent en fait sur des années. Et même quatre selon France Football. “Selon plusieurs sources, la surprise est totale dans le clan de Kurzawa”, qui ne s’attendait pas à une offre sur quatre ans de la part du club, explique le média sportif. Ce qui ne l’a pas empêché de demander au PSG un doublement de son salaire !

“Les deux parties se sont données jusqu’à mi-juillet pour voir la faisabilité ou non de ce nouveau bail”, écrit Dave Appadoo. En cas de signature d’un avenant de deux mois, le latéral gauche – désireux d’aller au bout de la saison – a aussi demandé au PSG un doublement de son salaire, “ainsi qu’une très grosse assurance en cas de grave blessure sur cette période”. D’autre part, toujours concernant Layvin Kurzawa, la piste Chelsea “reste chaude”. Arsenal est dans la course mais en retrait. Enfin, l’Inter Milan et l’Atlético de Madrid sont en contact mais sans plus. Les surprises ne sont peut-être pas finies en cette année 2020 décidément à part.