Le PSG annonce un partenariat jusqu’en 2030 avec Fanatics

Le PSG continue de développer sa marque au niveau planétaire. Comme indiqué par Le Parisien plus tôt dans la journée, le club de la capitale s’allie avec Fanatics afin de tripler ses ventes en ligne d’ici trois ans. Dans un communiqué, le PSG a confirmé ce partenariat de “longue durée et de grande ampleur avec Fanatics, leader mondial du merchandising destiné aux fans.” Il prendra effet cet été et courra jusqu’en 2030. Ce partenariat portera sur le commerce en ligne, la fabrication de produits et l’octroi de licences. “Fanatics aura l’exclusivité de l’exploitation des opérations de commerce en ligne de l’une des marques mondiales les plus influentes et les plus reconnaissables du football. Il deviendra également le détenteur de licence principal pour l’intégralité de son portefeuille d’articles de merchandising, en dehors des produits Nike et des autres initiatives de co-branding”, précise le PSG dans son communiqué.

Sur le site officiel du PSG, Fabien Allègre – Directeur de la diversification de la marque PSG – est revenu sur l’importance de ce partenariat longue durée. “Ce qui distingue le Paris Saint-Germain, c’est son ambition de marque dans des domaines qui dépassent le cadre du football. De son côté, Fanatics possède un savoir-faire extraordinaire s’agissant de l’expérience offerte aux fans et de l’optimisation du potentiel des marques de sport. Notre ambition, qui est très élevée, consiste à unir nos forces à l’heure où les habitudes de consommation se transforment à grande vitesse et où le marché évolue au quotidien.”