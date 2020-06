Le PSG avance dans l’optique de faire signer pro Hubert Mbuyi Muamba (Tanzi)

Le PSG ne souhaite pas perdre trop de ses titis et essaye de les convaincre de signer leur premier contrat professionnel au sein de leur club formateur. Pisté par des clubs portugais et Tottenham, Hubert Mbuyi Muamba – capitaine des U17 du PSG – est l’une des priorités des dirigeants parisiens. Ces derniers ne veulent pas le laisser filer et souhaitent ardemment qu’il signe son premier contrat professionnel avec les Rouge & Bleu. Sur son compte twitter, Loïc Tanzi – journaliste RMC Sport – explique que le PSG a avancé les premières bases pour la signature d’un contrat professionnel de Muamba (sous contrat aspirant jusqu’en juin 2021). Les discussions vont se poursuivre dans les prochaines semaines et le PSG espère qu’il choisira de signer son premier contrat professionnel à Paris. “Le PSG a également avancé avec Edouard Michut, Djeidi Gassama (qui doit s’engager dans les prochaines semaines), Soumaila Coulibaly et Daniel Labila“, indique également le média sportif. Enfin, RMC Sport fait savoir que les jeunes titis parisiens reprendront le chemin de l’entraînement le 26 juin.