Le PSG dément être intéressé par Baku ou Dest (RMC Sport)

Cet été, le PSG va devoir recruter des latéraux afin de remplacer Layvin Kurzawa et Thomas Meunier – en fin de contrat et qui ne prolongeront pas. Dans cette optique, deux noms ont circulé ces derniers jours, Ridle Baku (Mayence) et Sergino Dest (Ajax Amsterdam). Mais RMC Sport rapporte que ces deux pistes ont été démenties par les dirigeants parisiens. Dans ce secteur, le PSG piste bien Adam Marusic qui “séduit les recruteurs parisiens par son profil offensif.” En ce qui concerne le milieu de terrain, le PSG piste un autre joueur de la Lazio Rome, Sergej Milinkovic-Savic. Un package avec son coéquipier serait d’ailleurs à l’étude. Thomas Partey est aussi une cible mais son prix – 50 millions d’euros – complique le dossier. Enfin, le média sportif conclut en évoquant la succession de Thiago Silva. Son remplaçant ne sera pas Kalidou Koulibaly, qui privilégie un départ en Angleterre. Milan Skriniar, défenseur de l’Inter “pourrait être un renfort intéressant“, conclut RMC Sport.