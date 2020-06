Le PSG handball jouera à l’Arena 2 devant 8000 spectateurs

Un peu avant les Jeux Olympiques de Paris 2024, la capitale sera dotée courant 2023 de l’Arena 2 dans le quartier de la Porte de la Chapelle. Une salle polyvalente de 8000 places qui sera partagée entre le Paris Basketball (Pro B) et le PSG Handball. Une information confirmée par la Mairie de Paris. L’enceinte permettra de doubler le nombre de spectateurs par rapport à Pierre-de-Coubertin.

“Le PSG y jouera ses grosses affiches de Lidl Starligue et de Ligue des Champions. Et on mise sur 35 dates annuelles pour le basket, y compris la Coupe d’Europe, a expliqué l’adjoint aux sports de la Maire de Paris Jean-François Martins à L’Equipe. Des fédérations comme le badminton, l’escrime ou la boxe ont déjà fait savoir leur intérêt pour des événements ponctuels. Le reste de l’année, on envisage 70 dates pour des spectacles et concerts, soit un peu plus de 100 dates tout compris par an.”