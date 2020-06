Le PSG ne devrait pas participer au tournoi organisé par l’OL (L’Equipe)

Dans trois jours (lundi 22 juin), les joueurs du PSG retrouveront le chemin de l’entraînement, plus de trois mois après l’arrêt des compétitions en raison de la crise sanitaire. Les Parisiens auront pour objectif d’être prêts physiquement afin de disputer les deux finales de coupes nationales (face à Saint-Etienne en Coupe de France et contre l’OL en Coupe de la Ligue) et le Final 8 de Ligue des champions. Ainsi, plusieurs matches amicaux seront au programme. Alors qu’un premier match aura lieu face aux U19 du PSG le 8 juillet prochain (au Camp des Loges), les Rouge et Bleu auraient trouvé un second adversaire. En effet, d’après L’Equipe – qui cite des sources normandes – une rencontre face au Havre (Ligue 2) pourrait avoir le 11 ou le 12 juillet au Stade Océane. “Le club parisien, via un organisateur de matchs amicaux, a sollicité plusieurs clubs de L2.”

Concernant le tournoi organisé par le président de l’OL, Jean-Michel Aulas, L’Equipe nous informe que le PSG ne souhaiterait pas y participer. “La direction parisienne ne souhaite rencontrer un adversaire qu’il va affronter en finale de Coupe de la Ligue (probablement le 31 juillet).” Enfin, à ce jour aucun stage “n’est organisé. ‘Il n’y en aura pas’, assure-t-on en interne.”