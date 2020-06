Le PSG ne devrait pas recruter de défenseur central après le départ de Thiago Silva (LP)

L’aventure de Thiago Silva avec le PSG touche bientôt à sa fin. En fin de contrat le 30 juin prochain – voire plus en cas d’un prolongement de contrat jusqu’à la fin des compétitions – le départ n’a pas encore été officialisé par le PSG et l’international brésilien. Mais les Rouge et Bleu commencent déjà à se projeter sur la saison 2020-2021. Et selon les informations du Parisien, le club de la capitale ne recrutera pas de successeur à Thiago Silva cet été. Le PSG souhaite construire sur la charnière centrale, Marquinhos (26 ans) – Presnel Kimpembe (24 ans). Un duo qui a déjà donné satisfaction sur certains matches.

Toujours selon Le Parisien, ce choix de ne pas recruter de successeur de renom au capitaine parisien s’explique notamment par “une volonté imposée” par le marché où Kalidou Koulibaly, qui plaisait à Leonardo, est valorisé quasiment à 100M€ par le SSC Napoli, ainsi qu’à “la volonté de repositionner de Marquinhos” en défense centrale (il évoluait au poste de milieu de terrain depuis deux saisons). Toujours selon le quotidien francilien, l’autre critère important serait la volonté de Tanguy Kouassi de signer son premier contrat professionnel avec son club formateur. “Le prometteur défenseur central de 18 ans a fait d’une signature au PSG sa priorité mais doit entériner sa décision d’ici au début de semaine prochaine alors que deux ou trois grands clubs européens restent en lice en tant qu’outsiders”, précise Le Parisien sur son site internet. Enfin, le journal régional conclut en précisant que le départ de Thiago Silva permettra à Abdou Diallo et Thilo Kehrer de devenir les doublures de Marquinhos et Kimpembe.