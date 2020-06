Le PSG ne serait pas intéressé par Dodô (LP)

Avec le départ de Thomas Meunier vers le Borussia Dortmund – où il devrait signer un contrat de 4 ans – le PSG sera à la recherche d’un latéral droit lors du mercato estival. Alors que les noms de Sergiño Dest (Ajax Amsterdam), Hamari Traoré (Stade Rennais) et Achraf Hakimi (Real Madrid) ont été annoncés dans la presse, un autre nom est apparu ces dernières heures : Dodô (21 ans). Lié au Shakhtar Donetsk jusqu’en 2022, l’international Espoir brésilien (côté 3,6M€ par Transfermarkt) a confirmé sur Globo Esporte que des discussions avaient lieu avec le PSG et le Bayern Munich. “Ce sont des grands clubs, des géants en Europe. Je crois qu’il n’y aurait pas de mauvais choix. Ce serait super de rejoindre un d’eux.”

Cependant, d’après les informations du Parisien, “le PSG ne piste pas Dodô, ne le convoite pas et n’entend pas le faire signer. Si des contacts ou des prises d’informations ont pu avoir lieu, elles n’aboutiront pas.” Concernant la rumeur Achraf Hakimi (lié au Real Madrid jusqu’en 2022), le joueur de 21 ans “ne figure pas sur les tablettes de Leonardo”, précise Le Parisien. Le quotidien francilien rappelle également certaines méthodes des agents qui associent leurs joueurs au PSG afin d’augmenter les prix. “Covid-19 ou non, le PSG reste l’un des clubs les plus cités dans la position du chasseur lors du mercato. Il s’agit souvent d’une manœuvre d’agent de joueurs pour permettre de faire grimper les prix de leurs poulains, le nom de l’équipe parisienne faisant mécaniquement gonfler la note.”