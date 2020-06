Le PSG pas prêt à mettre 30 millions d’euros pour Telles (O Jogo)

Depuis plusieurs semaines, Alex Telles est annoncé dans le viseur du PSG afin de venir renforcer son poste de latéral gauche. Mais les Rouge & Bleu se sont heurtés aux exigences de la direction portugaise qui souhaite récupérer 30 millions d’euros pour son latéral gauche brésilien. Et selon les informations d’O Jogo, le PSG a fait savoir qu’il se retirait de ce dossier, ne souhaitant pas mettre 30 millions d’euros pour l’ancien de Galatasaray. Deux autres clubs, l’Inter et la Juventus Turin, seraient intéressés par Telles. Le PSG, lui, devrait utiliser la solution interne pour concurrencer Juan Bernat, avec la possible prolongation de contrat de 4 ans de Layvin Kurzawa.