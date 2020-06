Le PSG pessimiste dans le dossier Aouchiche (LP)

Après le dossier Tanguy Kouassi – qui s’engagera au Bayern Munich prochainement – le cas d’un autre Titi du PSG est au centre du mercato parisien ces dernières semaines. En effet, en fin de contrat stagiaire le 30 juin prochain, l’avenir d’Adil Aouchiche semble s’écrire loin de son club formateur. Le joueur de 17 ans (il aura 18 ans le 15 juillet prochain) a notamment passé certains tests médicaux à l’AS Saint-Etienne.

Alors qu’une réunion était prévue cette semaine avec Leonardo, “Aouchiche n’a toujours pas levé le voile sur ses intentions”, nous informe Le Parisien sur son site internet. “Dans son entourage, on évoque un nouveau rendez-vous la semaine prochaine auquel participerait cette fois-ci Thomas Tuchel”, précise le quotidien francilien. Cependant, les dirigeants parisiens restent pessimistes concernant l’avenir d’Adil Aouchiche au PSG. “Ils ne se font plus guère d’illusions sur leur capacité à conserver l’un des joueurs français les plus prometteurs de sa génération.”

Malgré une proposition d’un premier contrat professionnel de trois ans avec le PSG, le milieu offensif souhaite avoir des garanties sur son temps de jeu pour la saison prochaine. De plus, sa visite au centre d’entraînement de l’AS Saint-Etienne – réalisée vers fin mai – “n’est pas de nature à rendre leur optimisme aux responsables parisiens.” Cependant, cette visite chez les Verts – “ne dit rien des intentions d’Aouchiche qui intéresse de nombreux clubs à la surface financière plus importante que celle de l’ASSE”, conclut Le Parisien.