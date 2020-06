Le PSG peut officiellement prolonger Kurzawa, Silva, Choupo-Moting et Rico

Pour finir la saison 2019-2020 avec les coupes nationales et le Final 8 de la Ligue des Champions à Lisbonne (12 au 23 août), le PSG compte prolonger quatre joueurs qui arrivaient en fin de contrat le 30 juin. Et les Rouge & Bleu peuvent désormais officiellement prolonger de deux mois les contrats de Thiago Silva, Layvin Kurzawa, Eric Maxim Choupo-Moting et Sergio Rico. En effet, une ordonnance permettant l’adaptation des contrats de sportifs professionnels a été publiée ce jeudi au Journal Officiel. “L’article 1er prévoit que la prorogation du contrat de travail à durée déterminée du sportif ou entraîneur professionnel salarié peut être d’une durée maximale de six mois“, indique notamment l’ordonnance. L’officialisation de ces courtes prolongations de contrats devrait donc ne plus trop tarder.