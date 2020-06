Le PSG s’allie avec Fanatics et espère tripler ses ventes en lignes d’ici trois ans

Le PSG est devenu une marque mondiale depuis plusieurs années et son association avec la marque Jordan Brand depuis deux ans en est une preuve. Et comme le rapporte le Parisien, le club de la capitale s’est associé à Fanatics, leader mondial de la vente en ligne de produits de sport. Avec ce partenariat, les Rouge & Bleu comptent “tripler leur chiffre d’affaires dans l’e-commerce pour dépasser les 35 millions d’euros en 2023“. Le PSG souhaite même à long terme atteindre les 50 millions d’euros. “Le contrat de dix ans garantit plusieurs dizaines de millions d’euros de gain au club de la capitale“, assure Le Parisien qui indique également que cet accord “doit surtout lui permettre de changer de catégorie au niveau commercial pour rejoindre les mastodontes que sont le Barça, le Real Madrid ou Manchester United.” Fabien Allègre, directeur de la diversification de la marque Paris Saint-Germain, explique la raison de cette association. “Ce qui leur plaît, c’est que le PSG est l’un des clubs les plus visionnaires et innovants du monde.“