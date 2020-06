Le PSG s’associe à Talon Esports

“Le PSG vient de signer un partenariat pluriannuel avec l’ambitieux et innovant club Talon Esports”, a communiqué le club de la capitale sur son site internet. Ils participeront notamment au championnat du Pacifique du jeu League of Legends. Un championnat qui aura lieu à Taïwan, Hong Kong, Macao, en Thaïlande, à Singapour, en Malaisie et aux Philippines.

Sur psg.fr, Fabien Allegre – directeur de la diversification des marques et du merchandising au Paris Saint- Germain – est revenu sur ce partenariat avec Talon Esports. “Nous sommes ravis de lancer ce partenariat stimulant avec Talon Esports et de faire un retour sur League of Legends. L’esport reste l’un des principaux piliers de la stratégie de diversification de marque du Club alors que nous allons entrer dans la prochaine phase de notre plan de croissance (…) Ce partenariat renforce également la visibilité de la marque Paris Saint-Germain sur nos marchés clés et auprès de nouveaux publics dans le monde entier. Nous avons la volonté farouche de construire un Club esport à part entière. Sous la direction de notre président Nasser Al-Khelaifi, le Club a depuis longtemps identifié la valeur du esport et cela correspond à notre volonté d’investir dans les centres d’intérêt de la nouvelle génération de fans potentiels du Paris Saint-Germain.”

Le PSG Talon jouera sous la marque “PSG” et, en tant que vainqueur du Spring Split PCS, disputera immédiatement les qualifications pour les championnats du monde de 2020, qui doit se tenir à Shanghai en septembre/octobre, indique le PSG dans son communiqué. Sean Zhang, le PDG de Talon Esports, s’est exprimé sur cet accord avec le club de la capitale. “Nous savons que nos fans apprécient la performance avant tout. S’associer à un club ayant l’histoire et le pedigree du Paris Saint-Germain, c’est monter d’un niveau. Nous sommes très enthousiastes pour ce partenariat et nous nous réjouissons de nos futurs succès.”