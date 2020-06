Le PSG s’intéresse à David Alaba (Sky Allemagne)

Cet été, le PSG devra recruter aux postes de latéraux en raison des départs de Thomas Meunier et de Layvin Kurzawa. Dans cette optique, le Paris SG pisterait plusieurs joueurs d’un même club. Ce lundi, plusieurs médias indiquent que les Rouge & Bleu se sont placés dans la course pour tenter de recruter Lucas Hernandez. Mais le champion du monde français ne serait pas le seul joueur du Bayern Munich qui intéresserait le PSG. Selon les informations de Sky Allemagne, les dirigeants parisiens auraient récemment sondé l’entourage de David Alaba, sous contrat jusqu’en juin 2021 avec les champions d’Allemagne. Le média germanique indique tout de même que ce dossier s’annonce complexe, le FC Bayern ne souhaitant pas s’en séparer et souhaitant même prolonger son bail. Un dossier qui semble perdu d’avance pour le PSG. S’il existe vraiment.