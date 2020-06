Le PSG souhaite conserver la plupart de ses joueurs en fin de contrat jusqu’à fin août (RMC)

Le 30 juin prochain, huit joueurs du PSG seront en fin de contrat. Une situation contractuelle qui concerne Thiago Silva, Edinson Cavani, Eric-Maxim Choupo-Moting, Layvin Kurzawa, Thomas Meunier, Tanguy Kouassi, Adil Aouchiche et Sergio Rico (fin de prêt). Mais comme annoncé par Leonardo lors d’un entretien au JDD, des discussions sont en cours afin de prolonger de quelques mois les contrats de certains joueurs. Des prolongations de bail qui permettraient aux joueurs concernés de disputer les deux finales de coupes nationales et le Final 8 de Ligue des champions avec le maillot des Rouge et Bleu.

Et selon les informations de RMC Sport, le PSG souhaite conserver la plupart de ses joueurs en fin de contrat jusqu’à la fin août. Seuls Eric-Maxim Choupo-Moting (non inscrit dans la liste de Ligue des champions) et Tanguy Kouassi (qui s’engagera libre de tout contrat au Bayern Munich) ne seraient pas concernés par ces prolongations, toujours selon RMC. Cependant, le média sportif met en avant deux points qui pourraient “contrecarrer les plans du PSG” pour les six autres joueurs.

Premièrement, “la signature d’un nouveau contrat risquerait d’empêcher le joueur concerné de continuer cet été avec le PSG, à moins d’un accord avec son futur club.” Un cas qui pourrait concerner Thomas Meunier. Le latéral droit de 28 ans devrait signer au Borussia Dortmund selon Bild et la RTBF. L’autre point contraignant concerne “l’adaptation des textes régissant les relations contractuelles entre joueurs et clubs.” Comme le rappelle RMC, “les prolongations pour une durée inférieure à une saison complète doivent être validées dans la loi sur les Dispositions urgentes face à la pandémie de Covid-19.Passage obligé pour permettre l’adaptation du régime applicable aux contrats des sportifs et des entraîneurs pour la saison 2019-2020.”