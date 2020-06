Le ratio impressionnant de Cavani en finale des coupes nationales

C’est la bombe qui a choqué la plupart des supporters du PSG. Après sept saisons sous le maillot Rouge & Bleu, et un titre de meilleur buteur de l’histoire du club (200 buts), Edinson Cavani a décidé de ne pas poursuivre l’aventure jusqu’à la fin de la saison 2019-2020 du champion de France, privilégiant son futur projet professionnel. El Matador ne jouera donc pas le Final 8 de la Ligue des Champions ni les deux finales de coupes nationales. Pourtant, il a très souvent brillé en finale de Coupe de France et de Coupe de la Ligue. En effet, comme le rapporte l’Equipe, l’international uruguayen a inscrit huit buts (4 doublés) en cinq finales de Coupe de la Ligue, 3 buts en 5 finales de Coupe de France et 1 but en 4 finales de Trophée des Champions. En sept ans au PSG, Cavani a participé à 14 finales pour 13 victoires ! Sa seule défaite étant sa dernière finale sous le maillot parisien contre Rennes (2-2, 6 t.a.b à 5).