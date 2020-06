Le retour des Parisiens à l’entraînement en images

De retour à l’entraînement après trois mois sans disputer le moindre match – en raison de la crise sanitaire – les 27 joueurs du PSG (Cavani, Meunier, Kouassi et Aouchiche étaient absents) ont retrouvé le Camp des Loges, ce lundi 22 juin, dans la bonne humeur. Les Parisiens ont affiché ce retour au Camp des Loges via leurs réseaux sociaux. De son côté, le club de la capitale a publié un diaporama de la reprise sur son site internet. Pour rappel, pendant trois jours, les Rouge et Bleu vont passer des batteries de tests de dépistage du Covid-19 mais aussi des examens physiques et psychologiques. Les Parisiens auront quelques semaines pour préparer les deux finales de coupes nationales (Coupe de la Ligue face à l’OL et Coupe de France contre Saint-Etienne) et le Final 8 de Ligue des champions à Lisbonne.

Les joueurs présents à la reprise de l’entraînement

Gardiens : Navas, Rico, Bulka, Innocent

: Navas, Rico, Bulka, Innocent Défenseurs : Thiago Silva, Marquinhos, Kimpembe, Kehrer, Dagba, Diallo, Kurzawa, Bernat, Bakker, Mbe Soh, Pembele

: Thiago Silva, Marquinhos, Kimpembe, Kehrer, Dagba, Diallo, Kurzawa, Bernat, Bakker, Mbe Soh, Pembele Milieux : Verratti, Gueye, Paredes, Draxler, Sarabia, Herrera

: Verratti, Gueye, Paredes, Draxler, Sarabia, Herrera Attaquants : Neymar, Mbappé, Icardi, Di Maria, Choupo-Moting, Kalimuendo

