Le Stade Rennais n’est pas vendeur pour Camavinga

Eduardo Camavinga, très jeune milieu de terrain de Rennes (17 ans), a réalisé une très bonne saison 2019-2020 avec le club breton et attire ainsi les convoitises de grands clubs européens comme le Real Madrid et le PSG. Présent en conférence de presse ce lundi après-midi, Nicolas Holveck – président du troisième de Ligue 1 – a fait savoir que son milieu de terrain n’était pas à vendre. “On arrive après une crise incroyable. Quand vous écoutez les grands clubs, je ne suis pas certain que cet été, il y ait de grands mouvements. On n’a pas fixé de prix mais on a fixé qu’il reste avec nous cette saison parce que nous sommes ambitieux, assure le président de Rennes dans des propos relayés par RMC Sport. C’est un garçon réfléchi, il sait où est son intérêt sportif. On n’a reçu aucune offre.“