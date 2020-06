Le traitement par Canal Plus de la Ligue 1 2020/2021

A compter du week-end du 23 août, la Ligue 1 reprendra ses droits et côté diffuseurs la donne aura changé. Les abonnés de Canal Plus auront désormais deux rendez-vous, deux matches par journée commentés par Stéphane Guy ou Paul Tchoukriel, accompagné d’un consultant : ce sera samedi à 21 heures et dimanche à 17 heures.

En conséquence, la chaîne cryptée a décidé de proposer deux Canal Football Club, rapporte Sacha Nokovitch, de L’Equipe. Le samedi de 20h30 à 21h00 puis un après-match. Le dimanche, le CFC sera programmé de 19 heures à 20 heures après la seconde rencontre de L1 proposée par Canal Plus. Hervé Mathoux sera toujours en charge de l’animation, avec pour doublure Clément Gacheny. On retrouvera Pierre Ménès, Laure Boulleau, Dominique Armand, Habib Beye, Éric Carrière, Jocelyn Gourvennec, Alain Roche… et désormais Karim Bennani. En termes d’émission de débat, le Late Football Club est maintenu. L’émission sera diffusée chaque soir à 23h15 sur Canal+ Sport.

Vendredi à 21h00 : un match de Ligue 1 sur Téléfoot

Samedi à 17h00 : un match de L1 sur Téléfoot

Samedi à 21h00 : un match de L1 sur Canal Plus

Dimanche à 13h00 : un match de L1 sur Téléfoot

Dimanche à 15h00 : 4 matches de Ligue 1 sur Téléfoot

Dimanche à 17h00 : un match de L1 sur Canal Plus

Dimanche 21h00 : un match de Ligue 1 sur Téléfoot

*Canal Plus aura le choix de la meilleure affiche sur 28 des 38 journées. Les dix premiers choix seront pour Téléfoot. Les plus grosses affiches hexagonales du PSG seront donc chez le nouveau diffuseur au nom historique.