L’effectif du PSG a perdu 25,4% de sa valeur selon KPMG

La crise du coronavirus a touché le monde du football et les clubs de football qui risquent d’afficher des pertes assez impressionnantes. Quand on parle du PSG, on estime ses pertes économiques à plus de 200 millions d’euros et la valeur marchande de son effectif va aussi en pâtir. En effet, le cabinet KMPG – spécialiste de l’expertise comptable – a publié ce mardi une étude sur les 32 clubs les plus riches du monde et la valeur de leur effectif. Et selon cette étude, l‘effectif du PSG aurait perdu 25,4% de sa valeur marchande, ce dernier serait dorénavant évalué à 696 millions d’euros (934 millions d’euros avant la crise du coronavirus). Le PSG reste tout de même le neuvième club à la meilleure valeur marchande. Un classement dominé par le Real Madrid, Manchester United et le FC Barcelone.