L’entraîneur personnel de Xavi Simons explique avoir conseillé au Néerlandais de rejoindre le PSG

Xavi Simons (17 ans) est l’un des milieux les plus prometteurs de la formation du PSG. Le Néerlandais a rejoint le PSG l’été dernier en provenance du FC Barcelone. Jonathan Mengeli, coach personnel de Simons, a fait savoir qu’il avait joué un rôle important dans son choix de rejoindre les Rouge & Bleu.

“Avant qu’il aille au PSG, quand il était encore au Barça, il me disait déjà qu’il ne comptait pas rester. Il m’avait prévenu qu’il ne savait pas quoi faire et qu’il avait eu des offres des plus grands clubs. C’est à ce moment-là qu’il m’a demandé mon point de vue sur la suite de sa carrière. Je lui avais alors suggéré d’aller au PSG, bien avant que le transfert se réalise, assure Mengeli dans une interview accordée à 90min. […]Le PSG a ce désir de faire évoluer les joueurs U19 en équipe première, à l’avenir. C’est un très bon choix. On est dans une ère, où le PSG veut prendre soin de ses jeunes joueurs et les amener au plus haut niveau. Il y a des possibilités. Des possibilités qu’il n’avait pas au FC Barcelone. Actuellement, les Blaugrana utilisent beaucoup moins les joueurs de la Masia, qu’auparavant.”

Jonathan Mengeli a également fait un point sur l’avenir de Xavi Simons.

“Si le PSG l’a signé, c’est dans la perspective de pouvoir le faire entrer en équipe première à un certain moment. […]En Espagne, on a un jeu totalement différent. En France, il y a plus d’impact physique. Il faut être assez costaud pour rivaliser et être performant en Ligue 1. L’objectif, c’est de le voir, lors de la prochaine saison, faire ses premiers pas dans le championnat français.“