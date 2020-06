Leonardo confirme les départs de Silva, Cavani, Choupo-Moting, Kurzawa et Meunier, Tuchel confirmé pour la saison prochaine

On le savait depuis plusieurs jours c’est désormais officiel. Dans une interview accordée au JDD, Leonardo – directeur sportif du PSG – a confirmé que Thiago Silva et Edinson Cavani ne seraient plus des joueurs du PSG la saison prochaine: “Thiago Silva et Cavani ? Oui, on arrive à la fin”.

“Ça a été une décision très difficile à prendre. Ce sont des joueurs qui ont marqué l’histoire du club. On se demande toujours s’il faut continuer un bout de chemin ensemble ou s’il ne vaut pas mieux éviter l’année de trop. Les histoires étaient tellement belles. Mais, oui, on arrive à la fin. Il fallait prendre une décision logique, même au niveau économique ou au regard de la génération qui arrive“, commente Leonardo dans la version en ligne du JDD. “Peut-être qu’on se trompe, je ne sais pas, il n’y a jamais de moment parfait. Maintenant, la Ligue des champions est encore en ligne de mire et l’idée c’est de poursuivre la compétition avec eux jusque fin août. Mais la manière dont on peut y parvenir n’est pas encore claire (juridiquement).”

Le Brésilien (50 ans) a également confié qu’il ne souhaitait pas prolonger les contrats de Layvin Kurzawa, Eric-Maxim Choupo-Moting et Thomas Meunier, qui arrivent eux aussi en fin de contrat. “L’idée, c’est aussi d’en rester là mais il faut qu’on discute des deux mois qui viennent. On va essayer de garder tout le groupe pour la Ligue des champions. J’avoue que c’est un peu l’inconnu. Sergio Rico, par exemple, son prêt s’arrête à la fin du mois et on ne peut pas recruter de deuxième gardien pour ces matches.” Leonardo a enfin conforter la place sur le banc de Thomas Tuchel alors que des rumeurs envoient Massimiliano Allegri dans la capitale française. “Avec Tuchel, on a parlé. il sait tout, c’est très clair, il n’y a rien avec personne.”