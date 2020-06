Les arbitres des finales de coupes nationales dévoilés

Le retour à la compétition du PSG est désormais connu. Ce vendredi, la FFF et la LFP ont dévoilé les dates des finales de coupes nationales. La Coupe de France, qui opposera les Rouge & Bleu à Saint-Etienne, a été programmée au 24 juillet. Une rencontre qui sera arbitré par Amaury Delerue. Il sera de Bertrand Jouannaud, Philippe Jeanne et Éric Wattellier. François Letexier et Franck Schneider seront à la VAR. Cette saison, Cette saison, Amaury Delerue a arbitré le PSG à trois reprises lors des victoires face à Strasbourg (1-0, 5ème journée), Nantes (2-0, 16ème journée) et Lille (0-2, 21ème journée).

En ce qui concerne la finale de Coupe de la Ligue, entre le PSG et Lyon programmé le 31 juillet à 20h45, elle sera arbitrée par Jérôme Brisard. L’homme en noir sera accompagné de Benjamin Pages, Gilles Lang et Thomas Léonard. Mikael Lesage et Johan Hamel s’occuperont de l’assistance vidéo. Cette saison, Jérôme Brisard a arbitré le PSG à trois reprises, face à Toulouse (4-0, 3ème journée) et Bordeaux (1-0, 8ème journée), et Montpellier (5-0, 22ème journée).