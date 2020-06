Les décisions attendues de la FFF et de la LFP

Ce vendredi, le football français tranche. La Fédération française de football (FFF) se réunit en assemblée fédérale. Et le la Ligue de football professionnel (LFP) réunit son conseil d’administration. Les autorités vont entériner des choix attendus. On aura normalement le calendrier général des compétitions françaises de football. A priori pour le détail des rencontres, il faudra encore attendre. Les dates des finales de la Coupe de France (PSG/ASSE) et de la dernière Coupe de la Ligue (PSG/OL), pressenties respectivement les vendredi 24 juillet et 31 juillet, doivent être enfin officialisées. Sauf revirement, la Ligue 1 2020/2021 sera bien un championnat à vingt clubs, sans Amiens ni Toulouse. Elle pourrait débuter le 23 août 2020 (date de la finale de la Ligue des champions) et s’achever le week-end du 23 mai 2021.

Le calendrier potentiel de Ligue 1 2020-2021