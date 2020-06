Les finales de Coupes nationales pourraient être avancées (LP)

Le PSG doit encore joueur les deux finales de coupes nationales et le final de la Ligue des Champions. Initialement prévues les 1er et 8 août, les deux finales de coupes nationales pourraient être avancées comme le rapporte Le Parisien. Aleksander Ceferin, président de l’UEFA, a une nouvelle fois expliqué que toute les compétions nationales devaient être terminées avant le 3 août. Les matches après cette date n’offriront alors aucune place en Coupe d’Europe si jamais Lyon et Saint-Etienne remportaient la Coupe de France et la Coupe de la Ligue. Dans cette optique, “la Ligue, lors de son dernier conseil d’administration, a proposé deux nouvelles dates” indique le Parisien. La finale de Coupe de la Ligue entre le PSG et Lyon se jouerait donc le 25 juillet et la finale de Coupe de France – PSG / ASSE – le 1er août. “On en saura plus après le comité exécutif de l’UEFA les 17 et 18 juin“, conclut le quotidien régional.