Les joueurs du PSG auront trois jours de tests médicaux et physiques pour commencer

Demain est un autre jour, celui de la reprise pour le PSG après une trop longue parenthèse sanitaire. Les joueurs sont attendus au camp des Loges. Et pour débuter, ce sera logiquement des tests médicaux et physiques de lundi à mercredi, annonce le club sur son site officiel. Jeudi, il s’agira de retrouver le terrain mais par petits groupes, “pour une reprise progressive de l’activité physique.” Le programme du PSG en termes de matches officiels, ce sont deux coupes nationales les vendredi 24 et 31 juillet au Stade de France contre Saint-Etienne puis Lyon, puis à compter du 12 août il y aura le Final 8 d’UEFA Champîons League à Lisbonne. Evidemment, des rencontres amicales (contre les U19, contre le HAC ?) permettront de retrouver les premières sensations de match début juillet.