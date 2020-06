Les raisons de la prolongation de contrat de Layvin Kurzawa (LP)

Ce lundi soir, le Parisien fait un point sur les raisons qui ont poussé le PSG à prolonger le contrat de Layvin Kurzawa, qui était pourtant annoncé avec insistance sur le départ. Pour le quotidien, l’une des raisons : les pertes financières liées à la crise du Coronavirus, qui ne permet pas au PSG d’avoir une enveloppe conséquente pour recruter. Le marché des latéraux étant difficile, le PSG ne souhaitait pas mettre 25 à 30 millions d’euros sur un joueur. “D’où vient cette volonté soudaine du PSG de prolonger l’expérience avec la doublure (souvent décevante) de Juan Bernat ? En interne, on évoque la nécessité de conserver une touche française à un vestiaire qui ne compte plus que six joueurs de l’Hexagone (Kimpembe, Diallo, Dagba, Mbe Soh, Mbappé et Kurzawa)“, indique le quotidien régional. De plus, l’UEFA oblige les clubs à avoir au moins huit joueurs formés en France, hors avec le départ de Tanguy Kouassi et Adil Aouchiche, le club n’en a plus que six dans son effectif. Le Parisien conclut en expliquant que les priorités du mercato du PSG se trouvent dans l’achat d’un latéral droit et d’une sentinelle.