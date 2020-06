Les statistiques d’Edinson Cavani en Ligue 1 depuis 2013

Après sept saisons au sein du PSG, Edinson Cavani va quitter les Rouge & Bleu à la fin de cette saison. En sept ans, El Matador a marqué l’histoire du PSG et de la Ligue 1. Depuis son arrivée à l’été 2013, l’international uruguayen (33 ans) a disputé 200 matches de Ligue 1 (171 titularisations) pour 138 buts (1 but toutes les 109 minutes) et 21 passes décisives. Sa proie préférée se nomme Guingamp avec 12 buts inscrits contre les Bretons, devant Bordeaux et Monaco (9 buts). Lucas est le joueur offensif avec qui il a le plus joué (123 matches) devant Angel Di Maria (109) et Zlatan Ibrahimovic (74). L’ancien Napolitain a adressé cinq passes décisives à Kylian Mbappé, score le plus élevé dans ce registre pour Cavani. Enfin – sans surprise – Angel Di Maria est celui qui lui a adressé le plus de passes décisives avec 17 offrandes. Il devance Zlatan Ibrahimovic (11) et Neymar (8).