Les statistiques impressionnantes de Marco Verratti cette saison

Cette saison encore, Marco Verratti s’est montré comme le patron du milieu de terrain du PSG. Dès que le Petit Hibou manque un match, on le ressent tout de suite dans le jeu des Rouge & Bleu. Le numéro 6 parisien a une nouvelle fois réussi une très bonne saison. Sur le plan statistique, l’international italien est celui qui a tenté (1710) et réussi (1581) le plus de passes en Ligue 1 lors de la saison 2019-2020. Sur ses 33 matches toutes compétitions confondues, il affiche une moyenne de presque 100 ballons touchés par match (97). Un chiffre qui monte à 99 seulement en Ligue 1 (leader dans ce domaine). Verratti affiche également 93% de passes réussies et six passes décisives toutes compétitions confondues. Enfin, le milieu de terrain est le troisième joueur en termes de passe réussie en Champions League (535) derrière Virgil van Dijk (Liverpool, 654) et Ilkay Gündogan (Manchester City, 544).